Москва, 5 августа, 2021, 10:13 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 8 млрд рублей на гранты для малого и среднего бизнеса, а также социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО). Об этом 5 августа сообщает официальный сайт правительства России.

Иван Шилов ИА REGNUM Мишустин

«Выплаты смогут получить предприниматели и НКО, которым пришлось приостановить работу из-за новых ограничительных мер в регионах», — рассказали в правительстве.

При этом определён размер компенсации — за каждые две недели простоя он равен половине МРОТ в расчёте на одного сотрудника. В случае продления ограничений предусмотрена возможность увеличения гранта до одного МРОТ.

На совещании с вице-премьерами, которое состоялось 2 августа, Мишустин рассказал, что заявку на гранты можно будет подать в кабинете налогоплательщика.