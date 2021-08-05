Берлин, 5 августа, 2021, 10:13 — ИА Регнум. Немецкое тюнинг-ателье Manhart создало новую версию F90 BMW M5 с 804-сильным мотором. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Manhart F90 BMW M5 с тюнинг-пакетом MH5 800

В основу модернизированного авто лёг новый тюнинг-пакет MH5 800. Под капотом новинки функционирует турбомотор V8 объёмом 4,4 л с двойным турбонаддувом и производительностью 804 л. с. (1050 Нм).

Таким образом, тюнинг-пакет позволил увеличить максимальную мощность модели на 187 л. с. по сравнению со стандартным M5 Competition.

Тюнеры модернизировали восьмискоростную трансмиссию. Теперь она может выдержать повышенный крутящий момент. Также специалисты Manhart укомплектовали автомобиль новыми выхлопными патрубками без каталитических нейтрализаторов.

Ранее BMW (China) Automotive Trading Ltd. провела отзывную кампанию 8097 своих автомобилей из-за риска для безопасности в инфляторах подушек безопасности. Под отзыв попали модели 1 Series, 2 Series, 3 Series, 4 Series, 5 Series, X1, X3, X4, X5, X5 M, X6, сошедшие с заводского конвейера с 17 февраля 2005 года по 27 августа 2017 года.

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