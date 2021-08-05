Чебоксары, 5 августа, 2021, 10:11 — ИА Регнум. В Чебоксарах начинается ярмарочный сезон, в рамках которого жители смогут приобрести продукцию нового урожая «без посредников». Он откроется 7 августа и продлится по 5 сентября, сообщает министерство сельского хозяйства Чувашии.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Картофель

В ведомстве отмечают, что в Чебоксарах будут организованы ярмарки «Выходного дня», где будет продаваться продукция «фермерских хозяйств без посредников». Торговлю организуют для обеспечения жителей «качественной сельскохозяйственной продукцией по доступным ценам».

В Чебоксарах ярмарки будут работать на трёх площадках: в торговых комплексов «Шупашкар», «Северный» и «Николаевский».

Чиновники сообщают, что аграриям торговые места предоставят бесплатно. Ожидаемый ассортимент реализуемой продукции: овощи, мясо, молочная и рыбная продукция, колбасные изделия.

«Пенсионерам и льготным категориям граждан будет предоставлена услуга волонтёров по погрузке и доставке купленной продукции», — говорят в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, на 2 августа в Чувашии скошено 95,8 тыс. гектаров, из них обмолочено 95,2 тыс. гектаров, намолочено 204,4 тыс. тонн. Всего в этом году предстоит убрать 303,2 тыс. гектаров зерновых и зернобобовых культур, 5 тыс. гектаров картофеля, 850 гектаров овощей открытого грунта.