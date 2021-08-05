Элиста, 5 августа, 2021, 10:11 — ИА Регнум. Три летальных исхода среди пациентов с коронавирусом зарегистрировано в Калмыкии за последние сутки, сообщает региональный оперштаб 5 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Калмыкии от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 492 ковид-пациента.

ИА REGNUM напоминает, что в регионе ежедневно выявляют более 100 новых носителей коронавируса. Эпидемиологическая обстановка остаётся напряжённой.