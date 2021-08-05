Вашингтон, 5 августа, 2021, 10:13 — ИА Регнум. С призывом отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии и вывести свои войска из них выступили некоторые страны Запада, включая США, Великобританию и Францию. Об этом 4 августа говорится в совместном заявлении семи стран, которое обнародвало ООН.

Грузия, Южная Осетия, Абхазия, Россия

«Сегодня мы вновь призываем Российскую Федерацию… без промедления вывести свои войска и силы безопасности, а также пересмотреть признание так называемой независимости грузинский территории Абхазии и Цхинвальского региона Южной Осетии», — говорится в документе.

Кроме того, помимо названных стран, заявление подписали Эстония, Ирландия и Норвегия, которые представлены в Совете Безопасности ООН, а также Албания, которая ожидает получения места в нем.

Отметим, в августе 2008 года Грузия напала на Цхинвал и находящихся там российских миротворцев, из-за чего Москва для принуждения агрессора к миру ввела в регион дополнительные силы, чем вынудила грузинских военнослужащих вернуться на места их дислокации.

Затем Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии, основываясь на праве народов на самоопределение, предусмотренном в декларации Организации Объединённых Наций.