Владивосток, 5 августа, 2021, 10:17 — ИА Регнум. Во Владивостокском городском округе построят две взрослые и две детские поликлиники. Сдача медучреждений запланирована на 2025 год, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

Rosminzdrav.ru В поликлинике

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На строительство объектов здравоохранения уже выделено более 1,2 млрд рублей из федерального бюджета.

Две взрослые поликлиники появятся в районе улицы Баляева Первореченского района и в поселке Трудовое. Они будут принимать более 120 тыс. человек. Здесь же построят детские поликлиники с охватом около 45 тыс. юных приморцев.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин 19 июля открыл после реконструкции поликлинику в районе Западное Дегунино.