5 августа 2021 | Время чтения 4 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что бывшего заместителя генерального директора государственного концерна «Укроборонпром» Мустафу Найема утвердили в должности заместителя министра инфраструктуры Украины.

Оксана Переможенко, , 10:58 — REGNUM Бывшего заместителя генерального директора государственного концерна «Укроборонпром» Мустафу Найема утвердили в должности заместителя министра инфраструктуры Украины. Об этом 4 августа со ссылкой на пресс-службу украинского правительства сообщает ИА Красная Весна.

Майдан Иван Шилов © ИА REGNUM

Отметим, в конце апреля Найема уволили с должности заместителя генерального директора «Укроборонпрома». На данном посту чиновник проработал более года.

Новость обсудили в телеграм-каналах «112.ua», «Первый независимый», а также на странице украинского политолога Дмитрия Спивака в социальной сети Facebook. Многие напомнили о роли чиновника в государственном перевороте, указав на то, что подобные Найему люди нужны для предательства своей страны. В целом люди выразили возмущение тем, что бывшего журналиста Найема после 2014 года назначают на столь высокие должности.

«С оборонпромом разобрался, на очереди инфраструктура…» — отреагировала Ольга.

«Этим гнидам нужно будет платить до конца их жизни. Это закон. Если так не сделать, то хрен вы потом найдете человека, который готов продать свою страну. На этих уродах и делаются госперевороты и гражданские войны…» — написал Эдуард Д.

«Пускай ответит за Майдан, за пустые обещания сладкой жизни», — добавил Шкипер.

«Такое ощущение, что в стране вымерли профессионалы. Найем, он кто? Журналист. У него есть опыт работы на этой должности? Что он полезного для страны сделал? Пипец какой-то», — отреагировал Артём.

Мустафа Найем

«Во всех вопросах! Универсальный солдат?» — задалась вопросом Людмила.

«Впечатление такое, что это издевка без зазрения, чем хуже, тем лучше!» — пишет Оксана У.

«А вы говорите незаменимых нет, Найем — универсальный специалист, Украине без него никак!» — с сарказмом написала Таисия.

«Талантливый Мустафа, на любую хлебную должность проскользнет! Вот что значит протекция из-за океана!» — добавил Николай К.

«Просто… [обалдеть]… Как так можно издеваться над народом, чтобы назначать одних и тех же для дальнейшего грабежа народных денег…» — не понимает Виктор П.

«Такое впечатление, что нашей власти нравится, когда стремительно и быстро уничтожается все. За это будут награждать, а не наказывать», — написала Татьяна З.

«Страна реально на грани развала», — отреагировал Игорь З.

«Жуть. Ни в одной стране нет такого беспредела, нет такой ненависти чиновников к своей стране, чтобы так яростно уничтожать все на своем посту. Нет совести, нет чести, нет порядочности, нет патриотизма. Есть только доллары в глазах, ведь деньги не пахнут. Враги нам аплодируют и потирают руки. Будем дальше это терпеть?!» — спросила Алла М.

«Какой же идиотизм. Человек, один из тех, кто ответственен за весь бардак, в котором мы живём, гордо шагает по служебной лестнице вверх, вместо того, чтобы гулять по тюремному дворику…» — пишет Григорий Г.

«Ребятки ускоряют агонию страны. Видимо, хозяевам «проекта» невтерпеж. А это испытанные кадры по уничтожению…» — отметила Светлана С.

«Мустафа и [украинский журналист Сергей] Лещенко [который работает в наблюдательном совете «Укрзализныци»] поднялись на критике Януковича. Помню, как сейчас, по-любому поводу критика от Найема. Но тогда в Украине была экономика, мирное небо, транспорт работал и приносил прибыль, а сейчас молчит Мустафа? Получает все более высокие должности, не видит недостатков, журналистам хорошо платят за молчание», — написала Татьяна Ж.

Мустафа Найем выступает на Евромайдане в ноябре 2013 года Aleksandr Andreiko

«Их судить надо за подрыв экономики, а не назначать паразитов на госдолжности…» — добавил Петр Г.

«Его надо судить как подстрекателя и создателя майдана…» — пишет Николай З.

«Маленькая часть позорища большой когда-то страны», — отреагировал Геннадий Ш.

«Теперь у Мустафы, его детей и внуков никогда не будет проблем с деньгами, с покупкой элитной недвижимости и люксовых авто. Страна возможностей. Они на самом деле празднуют годовщины майдана. Это реально стало переломным в их жизнях, в жизнях борцов за свободу, всегда мечтавших только о бюджетной кормушке», — отметил украинский журналист, политик и блогер Анатолий Шарий на своей странице в социальной сети Facebook.

«Найем в каждой дырке затычка. Оборона, к которой он не имел никакого отношения, была. Теперь инфраструктура, к которой также никакого отношения», — подытожила украинская журналистка Олеся Медведева на своей странице в социальной сети Facebook.

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Напомним, Мустафа Найем — украинский журналист, который был тем человеком, который 21 ноября 2014 года призвал жителей Украины выйти на площадь Независимости (Майдан), дав старт массовым беспорядкам в стране, приведшим к государственному перевороту и ликвидации легитимной власти на Украине.