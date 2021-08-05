Элиста, 5 августа, 2021, 10:08 — ИА Регнум. В Калмыкии за истекшие сутки зарегистрировано 111 случаев заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб 5 августа. Это на три случая заражения меньше, чем днём ранее.

Governor Tom Wolf Тест на коронавирус. США

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Лечение в ковидных стационарах получают 854 пациентов с COVID-19. В тяжёлом состоянии находится 31 человек. На самоизоляции остаются 3 811 жителей республики.

За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрирован 25 501 случай заражения коронавирусом, выздоровели 22 044 носителя инфекции.