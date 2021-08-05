Москва, 5 августа, 2021, 10:15 — ИА Регнум. В Нагорном Карабахе военнослужащие российского миротворческого контингента (РМК) обеспечили безопасность при проведении восстановительных работ по обеспечению водой нескольких населённых пунктов Мартунинского района. Об этом 5 августа сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Российские миротворцы в Нагорном Карабахе

Как следует из сообщения, водопровод, протяжённостью 20 километров, и ближайшая станция водоснабжения находятся вблизи линии разграничения. В связи с этим работы на станции и по прокладке водопровода с 11 июня проводятся в присутствии российских военнослужащих, обеспечивающих безопасность гражданских специалистов. Перед началом работ российские сапёры обследовали прилегающие территории на наличие взрывоопасных предметов, после чего разрешили работу инженерной техники.

После того, как завершатся пуско-наладочные работы и водная магистраль будет введена в эксплуатацию, жителям отдалённых населённых пунктов Тагавард и Красный Базар поступит питьевая вода.

«В настоящий момент выполняются мероприятия по обеспечению безопасности профилактических работ на водопроводе населённого пункта Тагавард. Данный водопровод проходит вдоль линии разграничения, в связи с чем необходимо присутствие миротворческих сил», — приводятся в сообщении слова представителя РМК Алексея Колесникова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российские миротворцы совершили марш в село Агавно и город Лачин для передачи местному населению гуманитарной помощи.