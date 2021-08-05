Москва, 5 августа, 2021, 10:14 — ИА Регнум. К соглашению «За безопасные выборы», инициированному «Единой Россией», присоединяются новые политические партии. Об этом 5 августа сообщили в пресс-службе партии.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы

Инициативу «Единой России» о безопасных выборах уже поддержали лидеры партий ЛДПР, «Родина», «Гражданская платформа», «Новые люди» и «Российской политической партии «Зеленые». Все пять партий подписали соответствующее соглашение в Центризбиркоме.

Сегодня, 5 августа, в Центризбиркоме вновь пройдёт церемония подписания соглашения. Список ее участников уточняется.

Соглашение «За безопасные выборы» предполагает, что политические партии при организации предвыборных мероприятий возьмут на себя обязательства по соблюдению всех санитарно-эпидемиологических норм, установленных Роспотребнадзором и региональными властями. Главная цель — защитить жителей России от опасности заражения коронавирусом, уточнили в «Единой России».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее предложение «Единой России» провести сентябрьские выборы в Государственную думу РФ с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора, связанных с пандемией коронавируса, поддержала Общественная палата.

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