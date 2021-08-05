Сеул, 5 августа, 2021, 10:12 — ИА Регнум. На конец июня 2021 года число абонентов сети пятого поколения 5G в Южной Корее превысило отметку 16 млн человек. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства науки и информационно-коммуникационных технологий страны.

Accomm.com 5G

Согласно опубликованным данным, в конце июня в стране насчитывалось 16,46 млн пользователей 5G, что составляет 23% от общего числа абонентов мобильной связи.

Известно, что 7,69 млн пользователей сети 5G приходится на абонентов SK Telecom, 5,01 млн пользователей — абонентов KT, 3,72 млн пользователей — абонентов LG U Plus.

Предполагается, что число абонентов сети пятого поколения 5G увеличится после появления новых складных смартфонов от Samsung Electronics и новых iPhone от Apple.