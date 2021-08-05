Москва, 5 августа, 2021, 10:06 — ИА Регнум. Употребляют шампанское более половины жителей РФ (51%). Делают это реже одного раза в месяц 46%, раз в месяц — 4%, два-три раза в месяц — 1%, приводит данные ВЦИОМ.

jeanborges Шампанское

Предпочитает игристые вина российских производителей 64% российских граждан, Пью игристые вина иностранных производителей 16%. Не придают значения, где произведено шампанское 9%.

По мнению 52% опрошенных, шампанским можно называть игристое вино, произведенное в любой стране. Полагают, что шампанским можно называть только игристое вино, произведенное во французском регионе Шампань, 33% граждан.

Опрос проведён 31 июля 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович назвал шантажом решение Moet Hennessy приостановить поставки шампанского в Россию после того, как президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий использовать понятие «российское шампанское» в отношении напитка, произведённого в России.

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