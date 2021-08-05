Канберра, , 10:19 — REGNUM Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, выступая в ходе пресс-конференции 5 августа, отказался поддержать призыв, чтобы оградить агломерацию Большого Сиднея от остальной части штата. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Скотт Моррисон Pm.gov.au

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Заявление Моррисона прозвучало после того, как было объявлено, что Ньюкасл, Хантер и район озера Маккуори будут подвергнуты «семидневной изоляции», поскольку вспышка в Сиднее распространилась на данные муниципальные образования.

О новых мерах проинформировала общественность премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Глэдис Бережиклян.

«Я не даю каких-то скоропалительных комментариев по отношению к решениям других премьер-министров, отвечающих за свои сферы ответственности. Они работают, используя те оперативные силы, которыми они располагают», — отметил Моррисон.

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