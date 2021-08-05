Москва, 5 августа, 2021, 10:04 — ИА Регнум. В Москве до конца 2021 года откроют после реконструкции станцию «Каховская», сообщает 5 августа официальный сайт мэра и правительства столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительство метро

Две другие станции бывшей Каховской линии, «Варшавская» и «Каширская», будут введены в эксплуатацию в 2022 году. Все три станции войдут в состав Большой кольцевой линии.

«Благодаря открытию южного участка нового кольца у пассажиров «Каховской», «Варшавской» и «Каширской» появится много новых вариантов маршрутов. Они смогут быстрее пересаживаться не только на Серпуховско-Тимирязевскую и Замоскворецкую линии, но и на Калужско-Рижскую, Люблинско-Дмитровскую и другие», — рассказал вице-мэр Москвы Максим Ликсутов.