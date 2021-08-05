Токио, 5 августа, 2021, 10:04 — ИА Регнум. Российский боксёр Альберт Батыргазиев завоевал золото Олимпийских игр в весовой категории до 57 кг. Об этом 5 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kristin Wall Бокс

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В финале Батыргазиев победил представителя США Дюка Рейгана со счётом 3:2.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Батыргазиев вышел в финал олимпийского турнира, победив в полуфинале кубинца Лазаро Альвареса со счётом 3:2.