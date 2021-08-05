Краснодар, , 10:04 — REGNUM Сертификаты вакцинации против коронавируса губернатора, его заместителей, министров и глав районов Краснодарского края опубликованы на официальном сайте администрации региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

«Больше года мы все живем в режиме ограничений. Чтобы вернуться к нормальной жизни нам нужно сформировать коллективный иммунитет. Вакцина — ответственный выбор каждого. Кроме этого, здесь также важен личный пример, который, в том числе, доказывает безопасность и эффективность отечественных вакцин», — цитирует пресс-служба администрации края руководителя департамента информационной политики края Галину Жукову.

В специальный раздел на портале администрации «Информация о вакцинации органов исполнительной власти» занесли QR-коды, подтверждающие вакцинацию чиновников. При наведении на QR-код камеры смартфона откроется ссылка на портале Госуслуг. Там можно увидеть срок действия сертификата о вакцинации.

Всего на 4 августа в Краснодарском крае прививку от коронавируса получили около 1,6 млн человек.