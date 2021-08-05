Канберра, 5 августа, 2021, 10:04 — ИА Регнум. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, выступая на пресс-конференции 5 августа, еще раз отверг предложение лидера Лейбористов Энтони Альбаниза раздать каждому привитому от COVID-19 австралийцу по 300 долларов. В свою очередь Моррисон обратил внимание, что в других странах высокие темпы иммунизации населения наблюдаются без каких-либо денежных поощрений граждан. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Предложение оппозиции по денежному стимулированию граждан оценивается в 6 миллиардов австралийских долларов ($4,43 млрд).

«Я против того, чтобы тратить эти 6 миллиардов долларов в основном, чтобы заплатить людям, которые уже привились … Это просто не самая лучшая идея», — заявил Моррисон, добавив, что Израиль, Канада и Великобритания наращивали темпы вакцинации без какого-либо денежного поощрения граждан.

«Лучший стимул — это то, что у вас будет меньше шансов заразиться вирусом, меньше шансов стать переносчиков вируса, меньше шансов серьезно заболеть и меньше шансов умереть», — объяснил премьер-министр страны.