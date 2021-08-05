Сидней, Австралия, 5 августа, 2021, 10:06 — ИА Регнум. Выступая на пресс-конференции 5 августа, министр здравоохранения австралийского штата Новый Южный Уэльс (юго-восток страны) Брэд Хаззард подверг резкой критике поведение жителей штата за то, что они не записываются на вакцинацию от COVID-19 только потому, что не хотят этого делать. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Я просто не могу не разочаровываться, когда слышу, как во всем остальном здравые люди говорят, что они не собираются вакцинироваться. Хватит быть эгоистами… Повзрослейте, ради всего святого», — отметил Хаззард.

«Можно вакцинироваться через терапевтов, фармацевтов, через различные центры вакцинации штатов, и, конечно же, федеральное правительство прилагает усилия со своей стороны, предложив в ближайшие несколько недель создать автостанции для вакцинации», — заявил министр.

«Никаких отговорок тут быть не может. Не существует никаких оправданий, чтобы не пойти и не сделать прививку», — добавил Хаззард.