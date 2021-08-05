Калининград, 5 августа, 2021, 10:05 — ИА Регнум. Ежегодный международный музыкальный фестиваль «Кантата» впервые будет проведен в Калининградской области в период с 5 по 9 августа. Об этом 5 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Симфонический оркестр

Фестиваль является благотворительным проектом, задачами которого являются популяризация музыкального искусства и привлечение внимания к историческому наследию Калининградской области.

При этом первый международный фестиваль «Кантата» буде приурочен к 800-летию со дня рождения князя Александра Невского, что подчеркивает единение искусства и истории, а все средства от продажи билетов в этом году будут направлены в фонд «Благоустройство и взаимопомощи» на реставрацию одного из старейших памятников архитектуры на территории Калининградской области — кирхи Пёркшен XIII века в поселке Новомосковский Багратионовского района.

Также известно, что фестиваль «Кантата» пройдет в уникальном формате: в течение пяти дней на сценах возле средневековых кирх и замков, расположенных в разных городах Калининградской области, состоятся выступления звезд оперной, хоровой и симфонической сцен.

Кроме того, 5 августа, в четверг, в 14:00 (13:00 мск), состоится пресс-конференция, посвященная открытию фестиваля «Кантата», которая пройдет в центре коммуникации «Резаниум» — в здании XIX века на улице Шиллера, 3, в Калининграде и здесь же откроется выставка молодых художников «Миф новых медиа».

Последняя является проектом, организованным в рамках фестиваля «Кантата» совместно с арт-кластером «Таврида» — платформой возможностей, которая помогает молодым людям реализовать свой профессиональный потенциал в креативных индустриях и отраслях культуры и искусства (фестиваль «Таврида» входит в федеральный проект «Социальная активность» национального проекта «Образование» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи).

При этом международный музыкальный фестиваль «Кантата» проходит при поддержке Министерства по культуре и туризму Калининградской области.

Помимо того, оргкомитет фестиваля просит гостей «Кантата» провести все необходимые процедуры для безопасного присутствия на всех мероприятиях. Посещать концерты возможно при наличии и предъявлении сертификатов (или QR-кодов) о полном вакцинировании или ПЦР-теста, актуального для даты визита. Команда «Кантаты» выражает надежду на понимание и взаимное уважение всех гостей фестиваля.