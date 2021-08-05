Москва, , 10:09 — REGNUM Уголовное дело возбуждено против командира бригады Вооруженных сил Украины Олега Гончарука, ответственного за обстрел населённого пункта в Донбассе и ранения мирных жителей. Об этом сообщила 5 августа официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

ВСУ Ministry of Defense of Ukraine

Следствие располагает данными о том, что 2 августа полковник Гончарук, командующий 128-й отдельной горно-штурмовой бригадой ВСУ, и другие военнослужащие этого подразделения прицельно обстреляли из гранатометов объект гражданской инфраструктуры в селе Коминтерново Новоазовского района Донецкой Народной Республики. В результате получили ранения 57-летняя женщина и 58-летний мужчина.

Огонь вели из района села Гнутово Мариупольского горсовета.

Дело против Гончарука и иных лиц возбуждено по статье о жестоком обращении с гражданским населением и применении запрещённых методов ведения войны (ч. 1 ст. 356 УК РФ). Ранее установили причастность Гончарука к другим подобным преступлениям.

Как сообщало ИА REGNUM, жительница села Коминтерново, пострадавшая при обстреле, скончалась в больнице.

Читайте также: В ДНР заявили о смерти раненной при обстреле украинскими силовиками женщины