Севастополь, 5 августа, 2021, 09:58 — ИА Регнум. Первая партия вакцины «Спутник Лайт» поступила в Севастополь, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Www.volgograd.ru Вакцина «Спутник Лайт»

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«Спутник Лайт» — это однокомпонентная вакцина. Она предназначена для повторной вакцинации, а также рекомендуется тем, кто уже переболел новой коронавирусной инфекцией, но еще не успел вакцинироваться. На данный момент по прививочным пунктам Севастополя распределено четыре тысячи доз.

На 4 августа в Севастополе прививку от коронавируса 120 627 человек. Второй этап вакцинации прошли 101 918 жителей региона. Город с начала прививочной кампании получил 129 тыс. доз.