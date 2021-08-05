Тирасполь, 5 августа, 2021, 09:58 — ИА Регнум. В ходе 490 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 35 случаев заражения коронавирусом. Об этом 5 августа сообщает пресс-центр МВД ПМР.

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 51 039 носителей SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 49 382 человека, в том числе 54 — за последние сутки.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 1248 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток зарегистрировали один такой случай.

Днём ранее в Приднестровье провели 740 исследований на SARS-CoV-2 и выявили 45 случаев заражения коронавирусом. Выздоровевшими врачи признали 26 человек.

Стоит отметить, что в Приднестровье пациентов с COVID-19 госпитализируют в специально оборудованные Слободзейский и Рыбницкий госпитали. По последним данным, они загружены на 67%.