Чебоксары, 5 августа, 2021, 09:56 — ИА Регнум. В Чувашии возбудили уголовное дело после того, как один из вагонов был разрисован в стиле граффити. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Чувашского ЛО МВД России на транспорте.

Павел Ищенко ИА REGNUM Поезда

Вагон был разрисован аэрозольной краской на станции в Канаше. В линейном отделе отмечают, что были нанесены знаки в стиле граффити на корпус вагона электропоезда сообщением Канаш — Казань, «приведя тем самым пригородный поезд в негодность для общественного пользования».

В совершении преступления подозревают 26-летнего жителя Москвы. В пояснениях, которые проводит ведомство, говорится, что «художник» в ночь происшествия был проездом в Канаше и, убедившись, что никого поблизости нет, разрисовал стоящий в депо вагон аэрозольными баллончиками.

«Он пояснил, что нанесённая им надпись смысловую нагрузку не несёт, а значение данной аббревиатуры знает только узкий круг лиц, занимающихся рисованием в стиле «граффити», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 214 УК РФ «Вандализм». Материалы переданы в суд.

Транспортная полиция напоминает, что рисование граффити на железнодорожных объектах является вандализмом, а если рисунок имеет националистическое и экстремистское содержание, то авторов привлекут по более тяжким статьям Уголовного кодекса России.

Отметим, что уголовные дела из-за нанесения граффити возбуждаются во многих регионах России. Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2021 года пять уголовных дел возбуждено в Краснодаре из-за нанесения граффити на объекты культурного наследия. В городе организовали патрулирование улиц в целях выявления незаконных граффитистов — в патрульные группы вошли казаки, полиция и чиновники.