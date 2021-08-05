Мельбурн, Австралия, 5 августа, 2021, 10:02 — ИА Регнум. В связи с резким ухудшение эпидемиологической ситуации в Виктории (юго-восток Австралии) правительство штата приняло незамедлительное решение ввести в регионе уже шестой по счету краткосрочный локдаун. Об этом 5 августа сообщил телеканал Nine News.

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Отмечается, что данная мера правительства премьер-министра штата Дэниэла Эндрюса прозвучала для всех неожиданно. Ограничения, которые начнут действовать вечером 5 августа, будут длиться в течение семи дней.

В свою очередь Эндрюс отметил в ходе пресс-конференции, что решение было принято после выявления нескольких случаев заражения SARS-CoV-2, выявленных в Мельбурне. Сейчас санитарные власти пытаются установить цепочки заражения.

«У нас есть только один шанс действовать быстро и только один шанс принять трудные решения, которые являются правильными», — заявил Эндрюс.