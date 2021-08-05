Челябинск, 5 августа, 2021, 09:56 — ИА Регнум. В Челябинской области за сутки обнаружили ещё 352 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в регионе зафиксировали уже 76 706 ковид-пациентов. Больных COVID-19 насчитывается 5836 человек.

Скончался ещё 21 пациент с коронавирусом. Все они умерли от COVID-19.