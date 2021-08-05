Благовещенск, 5 августа, 2021, 09:59 — ИА Регнум. Наводнение в Амурской области повлияло на работу двух летних лагерей. Из них сегодня экстренно отправили по домам 214 детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 августа в пресс-центре правительства Амурской области.

Adygheya.ru Паводок в Адыгее

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Воды на территории лагерей пока нет. Детей, сотрудников и имущество вывозят в превентивных целях. В связи с подъёмом уровня реки Зея из лагеря «Огонёк» по домам разъехались 106 детей, из лагеря «Колосок» — 108.

«Несмотря на то, что места проживания детей (жилые корпуса) не находятся в зоне подтопления, принимаемые меры исключают риск невозможности подвоза продуктов питания, проезда спецтранспорта», — отметили в отделе дополнительного образования и воспитания регионального Минобрнауки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее под угрозой затопления оказалась территория детского лагеря «Мелиоратор» в Амурской области. Детей в нём на данный момент нет, но МЧС эвакуирует сотрудников и имущество.