Иркутск, 5 августа, 2021, 09:56 — ИА Регнум. В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 3943 человек, причём 21 из них добавили в сводку за последние сутки. Таковы данные оперативного штаба на 5 августа 2021 года.

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Общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составляет уже 87 821 человек (+400 за последние сутки).

Госпитализированы 4324 (-196 за последние сутки). Выздоровели 75 154 пациента (+285 за последние сутки).

Ещё 388 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+2 за последние сутки).