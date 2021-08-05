Новосибирск, 5 августа, 2021, 09:56 — ИА Регнум. На новосибирской ТЭЦ-4 началась замена паропроводов, которые обеспечивают работу турбоагрегата №6. Это один из основных проектов инвестиционной программы по поддержанию мощностей ТЭЦ в этом году, сообщили и в Сибирской генерирующей компании (СГК).

Mikhail (Vokabre) Shcherbakov ТЭЦ

Компания вложит в модернизацию паропроводов 56 млн рублей.

До сентября заменят две нитки главного паропровода общей протяженностью 97 метров, диаметром 325 мм; и 130 метров дренажного трубопровода. Новые паропроводы начнут работать с началом отопительного сезона.