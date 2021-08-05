Подгорица, 5 августа, 2021, 11:50 — ИА Регнум. Премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич искреннее сожалеет о сербах, которые пострадали или были изгнаны из Хорватии во время операции «Буря». Об этом Кривокапич сообщил на своей странице в «Твиттере» в заявлении по поводу очередной годовщины военной операции хорватской армии против Республики Сербской Краины в 1995 году.

Vlada Crne Gore / Government of Montenegro Здравко Кривокапич

По словам Кривокапича, все жертвы трагических войн на пространстве бывшей Югославии в 1990-е годы прошлого века должны напоминать о том, что нельзя допускать повторения таких событий.

«Память о жертвах «Бури» обязывает нас к тому, чтобы мы построили такое будущее, в котором наши потомки будут друзьями и партнерами в создании лучшего мира. Чтобы никогда и нигде это такое не повторилось», — написал Кривокапич.

Напомним, что что 4 августа 1995 года вооруженные силы Хорватии начали операцию под названием «Буря» против армии и населения республики Сербская Краина. В Сербии операцию считают крупнейшей этнической чисткой со времен Второй мировой войны, в которой была уничтожена Республика Сербская Краина, тысячи мирных жителей были убиты, а примерно 250 тысяч сербов покинуло Хорватию.

В Хорватии эту дату отмечают как день национальной гордости.