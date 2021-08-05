Сидней, Австралия, 5 августа, 2021, 10:02 — ИА Регнум. Премьер-министр австралийского штата Новый Южный Уэльс Глэдис Бережиклян отклонила призывы установить более строгие ограничения в Сиднее в добавок к уже введённому локдауну на территории города. Об этом она заявила 5 августа в ходе пресс-конференции, передает телеканал Nine News.

Сидней

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«Наш лучший способ справиться с этим в настоящее время — это получить в наше распоряжение вакцину, а также сосредоточиться на соблюдении установленных требований», — отметила премьер-министр.

«Я хочу подчеркнуть, что сейчас у нас самые жесткие условия локдауна, которые когда-либо видел любой другой штат Австралии», — заявила Бережиклян.

В то же время она отметила, что если представители местного минздрава посоветуют ей ужесточить локдаун, то она намерена прислушаться к их мнению.