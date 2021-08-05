Тегеран, 5 августа, 2021, 10:00 — ИА Регнум. Первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чхве Чжон Гон, находящийся с визитом в Иране, провёл 4 августа встречу с заместителем министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Аббасом Аракчи. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Флаги Южной Кореи

По их словам, представители двух стран обсудили ряд вопросов, включая ситуацию с иранскими активами, замороженными в банках Южной Кореи в рамках санкций США.

Южнокорейский дипломат отметил, что Сеул прилагает «исключительные» усилия для решения данного вопроса. Чхве Чжон Гон также выразил надежду на расширение двусторонних обменов на высоком уровне в преддверии 60-летия установления дипломатических отношений, а также пригласил министра иностранных дел в Сеул.

Отметив усилия Сеула по налаживанию дружеских отношений с Тегераном, Аббас Аракчи выразил надежду на решение вопроса о замороженных активах Ирана.

Чхве Чжон Гон также провёл встречу с заместителем генерального секретаря Европейской службы внешних связей Энрике Мора, который прибыл в Тегеран для участия в церемонии инаугурации президента Ирана.