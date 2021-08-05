Ярославль, 5 августа, 2021, 09:52 — ИА Регнум. В Ярославской области с 3 августа введен особый противопожарный режим, сообщает правительство региона. Указ об этом подписал губернатор Дмитрий Миронов. В течение 21 дня в области запрещено посещать леса.

Adm44.ru Лес

«Особый противопожарный режим вводится в связи с устойчивой жаркой погодой, в этом году он установлен уже в четвертый раз. В весенне-летний период зафиксировано восемь возгораний на территории лесного фонда области, четыре из них — на участках, где проводились торфоразработки. Во всех случаях причина — человеческий фактор», — сказал заместитель председателя правительства Ярославской области Роман Колесов.

Во время действия особого противопожарного режима запрещено разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов и другие работы, способные вызвать пожар в лесу.

За нарушение требований для граждан предусмотрен штраф до 5 тысяч рублей. Неясно, обоснованы ли такие меры — в области пошли дожди.