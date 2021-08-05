Курган, 5 августа, 2021, 09:52 — ИА Регнум. Курганские индустриальные парки, сеть которых развивается в регионе, способны привлечь к себе предприятия со всего Уральского федерального округа. Об этом заявил полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Якушев

Индустриальные парки Курганской области стали важным конкурентным преимуществом Зауралья, отметил полпред.

«Сегодня есть интерес у компаний, которые работают в Уральском федеральном округе, перейти в Курган, потому что индустриальные парки — это подготовленные площадки, где очень быстро можно развернуть производство. И эти площадки предоставляют на достаточно хороших условиях», — отметил Владимир Якушев.

На территории Курганской области завершено строительство двух индустриальных парков — ООО «Курганский индустриальный парк» и ООО «Варгашинский индустриальный парк». Сеть будет состоять из восьми таких парков.