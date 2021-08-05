Сидней, Австралия, 5 августа, 2021, 09:55 — ИА Регнум. Число новых выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 в Новом Южном Уэльсе (юго-восток Австралии) продолжает расти. 5 августа власти штата сообщили о 262 новых случаях, что является самым большим показателем с начала текущей вспышки распространения коронавируса. Об этом сообщил телеканал Nine News.

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Отмечается, что за последние сутки в штате скончались пять человек, тесты на COVID-19 которых были положительными. Четверо из этих пяти не были вакцинированы, а пятый человек получил только одну дозу вакцины AstraZeneca.

За сутки в штате было проведено 107 тысяч тестов на коронавирус.

В свою очередь, выступая на пресс-конференции, главный санитарный врач Нового Южного Уэльса Керри Чант призвала граждан как можно скорее получить второй компонент вакцины.

«Не откладывайте это на три месяца», — заявила Чант.