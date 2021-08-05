Ростов-на-Дону, 5 августа, 2021, 09:51 — ИА Регнум. Привокзальную площадь в Ростове-на-Дону ждёт масштабная реконструкция, в результате которой будет создан современный транспортно-пересадочный узел. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курский вокзал

«Привокзальная площадь — стратегический объект, требующий самого пристального внимания. Её развитием никто не занимался: отстаёт инфраструктура, устарела схема организации движения по дорожно-пешеходной сети. А ведь по количеству посетителей Привокзальная площадь превзошла «площадь трёх вокзалов» в Москве», — написал глава администрации Ростова-на-Дону в Instagram.

За счёт внебюджетных средств предполагается разделить автомобильные и пешеходные потоки, создать терминалы посадки-высадки общественного транспорта, установить павильон транспортно-информационного центра.