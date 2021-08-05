Берлин, 5 августа, 2021, 09:53 — ИА Регнум. В Сети появились шпионские фотографии седана BMW 7 2023 модельного года. Снимки с машиной размещены на сайте Motor1.

Motor1 BMW 7 нового поколения

Официальная премьера концепт-кара BMW 7-й серии состоится на сентябрьской автомобильной выставке в Мюнхене.

Новинка будет иметь оптику, состоящую из набора более узких групп, расположенных ниже в бампере. Похожие фары ранее получила старая восьмая серия. Ожидается, что баварская автокомпания предложит в зависимости от комплектации несколько вариантов оформления заднего бампера.

В основу модели ляжет современная архитектура, как у iX. В качестве силового агрегата у автомобиля будет система из двух моторов общей производительностью 660 л. с.

Ранее компания BMW представила концепты электросамоката Clever Commute и грузового трёхколёсного велосипеда Dynamic Cargo. Средства индивидуальной мобильности оснащены мотор-колесом и аккумулятором. Запас хода концептов составляет 20 км.

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