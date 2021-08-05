Сидней, Австралия, 5 августа, 2021, 10:39 — ИА Регнум. Премьер-министр штата Западная Австралия Марк Макгоуэн выразил свои соболезнования всем жителям самого густонаселенного штата Австралии Нового Южного Уэльса, охарактеризовав нынешнюю вспышку коронавируса в штате как «абсолютно ужасную». Об этом он заявил в ходе пресс-конференции 5 августа, передает телеканал Nine News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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«Наши соболезнования всем жителям Нового Южного Уэльса. Это тяжелое время. Оно абсолютно ужасно», — отметил Макгоуэн.

В самой Западной Австралии за прошедшие сутки не было выявлено ни одного нового случая заражения SARS-CoV-2. В настоящее время в штате зарегистрировано 10 активных случаев заражения. Семеро пострадавших являются моряками, которые по-прежнему остаются на карантине на судне в прибрежных водах.

Всего за прошедшие сутки в штате на COVID-19 было протестировано свыше 7 000 человек.