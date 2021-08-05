Москва, 5 августа, 2021, 09:48 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 1,8 млрд рублей из резервного фонда правительства России городу Севастополю. Об этом 5 августа сообщает официальный сайт правительства.

Government.ru Михаил Мишустин

Средства предназначены для увеличения сбалансированности бюджета и пойдут на оплату труда работников медицинских учреждений, а также на погашение долгов по контрактам на закупку транспорта и на частичное возмещение расходов теплоснабжающих организаций.

Уточняется, что источником поступления средств станет резервный фонд правительства РФ.