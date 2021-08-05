Канберра, 5 августа, 2021, 10:42 — ИА Регнум. В настоящее время темпы иммунизации населения Австралии увеличиваются с каждой неделей. Однако в дальнейшем интенсивная работа по вакцинации в стране будет только наращиваться. Об этом 5 августа в ходе пресс-конференции заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

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«Сейчас это заставляет нас двигаться к отметке в 80% вакцинированных людей в возрасте старше 70 лет, которые получат свою первую дозу, а затем — вторую», — подчеркнул Моррисон.

В то же время премьер-министр страны отметил, что дополнительные дозы из других штатов и территорий не будут отправлены в самый густонаселенный штат Австралии Новый Южный Уэльс.

«Этот шаг был бы опасен, поскольку программа вакцинации как таковая должна продвигаться, как и было запланировано … И поэтому мы не хотим сворачивать ее в других частях страны», — предупредил глава правительства.