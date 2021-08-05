В Раде заявили о скорой катастрофе на Украине из-за Зеленского
Киев, 5 августа, 2021, 10:15 — ИА Регнум. Новый рост цен на газ и электроэнергию станет настоящей катастрофой для жителей Украины, заявил сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПХЖ) Юрий Бойко.
По его словам, очередное повышение тарифов при огромной задолженности граждан за услуги ЖКХ выглядит абсурдом, однако украинскую власть это абсолютно не смущает.
Он добавил, что необходимо «положить этому конец, нужно идти на перевыборы, чтобы остановить разрушение страны и начать наводить порядок».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что тарифы на услуги ЖКХ в предстоящем отопительном сезоне на Украине вырастут на 70%.
По его словам, к существенному подорожанию услуг привели действия спекулянтов, из-за которых на Украине не действуют 52 блока ТЭС из 78 имеющихся, а также не работали 5 блоков АЭС.
Читайте также: Кризис продолжается: оператор ТЭС Украины не может копить уголь на зиму