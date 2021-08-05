Киев, 5 августа, 2021, 10:15 — ИА Регнум. Новый рост цен на газ и электроэнергию станет настоящей катастрофой для жителей Украины, заявил сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПХЖ) Юрий Бойко.

ЖКХ. Украина +

По его словам, очередное повышение тарифов при огромной задолженности граждан за услуги ЖКХ выглядит абсурдом, однако украинскую власть это абсолютно не смущает.

«Эта Зе-команда (президента Владимира Зеленского) живет в какой-то параллельной реальности, где нет бедности и безработицы, где всё в порядке с экономикой и доходами граждан», — цитирует его сайт ОПЗЖ.

Он добавил, что необходимо «положить этому конец, нужно идти на перевыборы, чтобы остановить разрушение страны и начать наводить порядок».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что тарифы на услуги ЖКХ в предстоящем отопительном сезоне на Украине вырастут на 70%.

По его словам, к существенному подорожанию услуг привели действия спекулянтов, из-за которых на Украине не действуют 52 блока ТЭС из 78 имеющихся, а также не работали 5 блоков АЭС.

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