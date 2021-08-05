Токио, 5 августа, 2021, 09:54 — ИА Регнум. Российская мужская сборная по волейболу обыграла национальную команду Бразилии в полуфинальном матче на летних Олимпийских играх в Токио. Об этом 5 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Осипов Волейбол

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Волейболисты из России обыграли бразильцев со счётом 3:1 (18:25, 25:21, 26:24, 25:23).

При этом наиболее результативным игроком встречи в составе сборной России стал Максим Михайлов, на счету которого 22 очка.

Отметим, соперник сборной России в финале Олимпиады определится во втором полуфинальном матче с участием сборных Франции и Аргентины. Матч финала состоится 7 августа.

Также на стадии группового этапа российская мужская сборная по волейболу победила в четырех из пяти матчей, уступив только Франции, а в четвертьфинале одержала верх над командой Канады.