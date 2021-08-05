Канберра, 5 августа, 2021, 09:53 — ИА Регнум. Увеличение темпов иммунизации от COVID-19 среди представителей коренных народов Австралии остается главным приоритетом для федерального правительства страны. Об этом 5 августа в ходе пресс-конференции заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон, передает телеканал Nine News.

Kristy Robinson Скотт Моррисон

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: мораторий на ревакцинацию по призыву ВОЗ — все новости»

По оценкам Моррисона, только 25% австралийских аборигенов получили хотя бы одну дозу ковид-вакцины, что ниже среднего показателя по стране.

«Одна из наших самых больших проблем — если не самая большая озабоченность — в начале этой пандемии заключалась в том, что она может нанести вред общинам коренных народов. Но на сегодняшний день нам удалось предотвратить эти пагубные последствия», — отметил Моррисон.

Премьер-министр Австралии также подчеркнул, что за прошедшие сутки в стране было поставлено рекордные 220 000 прививок.