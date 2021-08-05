Вашингтон, 5 августа, 2021, 09:42 — ИА Регнум. Власти США рассматривают вопрос о том, чтобы обязать всех иностранных граждан, желающих въехать на территорию страны, полностью вакцинироваться против коронавирусной инфекции. Соответствующий план в настоящее время разрабатывает администрация президента США Джозефа Байдена. Об этом со ссылкой на официального представителя Белого дома сообщает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM США

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Собеседник издания пояснил, что американские власти намерены возобновить международный туризм, что будет способствовать развитию бизнеса для авиакомпаний и туриндустрии. Однако ради этого Вашингтон не готов немедленно снять ограничения. Это обусловлено растущим количеством случаев заражения коронавирусом, в том числе штаммом «Дельта».

Сообщается, что у администрации Байдена есть межведомственные рабочие группы, работающие над «подготовкой к переходу на новую систему». Она заключается в поэтапном смягчении ограничений, обязательным условием которого станет полная вакцинация всех граждан, прибывающих в США из любой страны мира, за некоторыми исключениями.

Белый дом, добавил собеседник издания, также провёл обсуждения с авиакомпаниями и другими сторонами о том, как он будет внедрять политику введения вакцины для иностранных посетителей.

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Представитель администрации допустил дальнейший рост числа заболевших, поэтому, по его словам, власти США на этом этапе сохранят существующие ограничения на въезд иностранцев. Как сообщало ИА REGNUM, в июне министерство внутренней безопасности (МВБ) США продлило действующие ограничения на въезд в страну из Мексики и Канады до 21 июля в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции нового типа. Въезд в США и паромные переправы из этих стран запрещаются без крайней необходимости.