Москва, 5 августа, 2021, 09:42 — ИА Регнум. В Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) количество рабочих мест к 2026 году планируется увеличить в два раза и превысить 500 тысяч, сообщили в Стройкомплексе.

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По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарёва, ежегодно в Новой Москве вводится по 15−20 тыс. рабочих. В 2021 году простроят более 570 тыс. кв. метров социальных и промышленных объектов.

Бочкарёв уточнил, что с 2012 года число рабочих мест в ТиНАО увеличилось втрое — с 84,8 тыс. до 267 тыс. Исходя из данной динамики, к 2026 году будет создано 574 тыс. рабочих мест.

Как сообщало ИА REGNUM, в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) с момента присоединения новых территорий к Москве число рабочих мест увеличилось в три раза.

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