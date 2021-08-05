Тбилиси, 5 августа, 2021, 09:44 — ИА Регнум. Объемы международных пассажирских авиаперевозок в Грузии приблизились к показателям допандемийного 2019 года. Об этом 4 августа сообщает пресс-служба Агентства гражданской авиации Грузии.

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По данным ведомства, в ходе постепенной отмены карантинных мер из Грузии авиарейсы совершаются по 77 направлениям. Это составляет 96% от объемов 2019 года, когда ограничения не действовали.

Сообщается также, что восстановлены 88% рейсов от количества, которое было в позапрошлом году. По данным на 1 августа, в неделю в Грузии выполняется от 385 до 405 рейсов. В 2019 году этот показатель колебался от 440 до 460 рейсов в неделю.

Напомним, международные пассажирские авиаперевозки в Грузии начали восстанавливать с февраля 2021 года. Ограничения на полеты в разные страны снимали в зависимости от того, какая там эпидемиологическая ситуация.