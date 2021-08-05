Краснодар, 5 августа, 2021, 09:39 — ИА Регнум. Предупреждение о высокой и чрезвычайной пожароопасности (четвертого и пятого класса) на территории Краснодарского края объявлено на 4 — 6 августа, сообщили в региональном оперативном штабе.

Pixabay.com Лесной пожар

Специалисты прогнозируют возможные увеличения числа пожаров в населенных пунктах, лесах, сельхозугодиях и лесополосах. По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, четвертый класс пожарной опасности установлен в 31 муниципальном образовании. Пятый класс пожарной опасности установлен в пяти районах: Каневской, Калининский, Красноармейский, Приморско-Ахтарский и Славянский. По данным космического мониторинга за сутки зарегистрировано 16 термоточек, из них пять подтверждены и ликвидированы.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Краснодарского края до 6 августа действует запрет на посещение лесов, а также на разведение костров и сжигание мусора из-за повышения риска возникновения пожаров. Нарушителям грозят штрафы до 200 тыс. рублей.