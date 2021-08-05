Москва, 5 августа, 2021, 09:40 — ИА Регнум. Около трети российских работников работают в условиях недостаточной освещенности рабочего места. Это следует из данных опроса центра сервиса «Зарплата.ру».

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Уточняется, что 32% опрошенных отметили, что в помещениях, в которых они трудятся, отсутствуют окна, или это полуподвальные помещения, в которых окна находятся на уровне тротуара.

При этом отмечается, что в большинстве случаев такого рода объекты арендуются компаниями, работающими в сфере услуг, общепита, производства, а также продаж и дополнительного образования.

Также указывается, что только 7% участников опроса уверены в том, что отсутствие на их рабочем месте естественного освещения прямым образом влияет на здоровье и самочувствие, а для остальных это не является проблемой в случае, если их устраивает заработная плата.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что самая частая причиной отказа в приёме на работу — это размер зарплаты, предлагаемый работодателем претенденту на должность (121,5 тыс. отказов, порядка 33%).