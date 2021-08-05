Якутск, 5 августа, 2021, 09:45 — ИА Регнум. Якутия активно получает вакцину от COVID-19. Вчера в регион прислали 10 200 доз «Спутника V», сегодня — 15 тысяч доз «Спутник Лайт», сообщает 5 августа телеграм-канал «Якутия 2100».

Управление пресс-службы правительства Тульской области Вакцинация

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Пока идёт размаркировка присланной вакцины, затем её начнут отправлять в муниципалитеты. Первичные прививки поставили уже 276 093 якутянина. Использовано 92% от общего объёма вакцин, поступивших в республику.

Как сообщало ИА REGNUM, работа рыболовецкой артели и жизнь в селе Русское устье Аллаиховского района Якутии фактически парализованы из-за распространения коронавируса. На самоизоляции находятся все жители села.