Екатеринбург, 5 августа, 2021, 09:46 — ИА Регнум. Проектная документация биатлонного комплекса имени Антона Шипулина не прошла государственную экспертизу. Соответствующие сведения указаны в Едином государственном реестре заключений.

Peter Porai-Koshits Антон Шипулин

В реестре указано, что по результату экспертизы вынесено отрицательное заключение. Почему было принято такое решение, не уточняется.

Проектную документацию подготовили ООО «Мегалит-Проект» и ООО «СМУ 21».

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