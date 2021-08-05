Самара, 5 августа, 2021, 09:44 — ИА Регнум. Двенадцать туристов, пострадавшие в ДТП с автобусом в Турции, прибыли в Самару. Двух женщин госпитализировали для обследования, сообщает 5 августа портал 63.ru.

Government.ru Международный аэропорт Курумоч в Самаре

Две пострадавшие туристки прибыли в Самару вечером 4 августа. Ночью прилетели ещё десять человек, их осмотрели специалисты. Помощь медиков никому не потребовалась, прибывшие отправились домой.

Губернатор Дмитрий Азаров сообщил, что три человека ещё остаются в больницах Турции, их состояние тяжёлое. Врачи предупредили, что транспортировать их на родину опасно.

«На месте пострадавшим оказывается высокотехнологичная медицинская помощь», — отметил Азаров.